López (CCOO) descarta reunir-se amb Puigdemont a Waterloo

Insta Foment a tornar a negociar l'acord interprofessional a Catalunya

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

La secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha descartat reunir-se amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a Waterloo (Bèlgica) per negociar la reducció de la jornada laboral.

"No tenim pensat fer-ho, no pensem que sigui necessari", ha afirmat en una entrevista aquest divendres a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, preguntada per si cap representant del seu sindicat té pensat reunir-se amb Puigdemont.

La secretària general de CCOO de Catalunya ha assegurat que ja tenen "una interlocució fluïda" amb els representants de Junts a Catalunya, per la qual cosa ha descartat aquesta visita a Waterloo.

S'ha mostrat oberta a incorporar en la tramitació parlamentària de la reducció de la jornada laboral "mesures que serveixin per acompanyar les pimes", com possibles bonificacions per contractar més persones, tot i que ha subratllat que els diners públics s'han de fer servir amb un criteri clar.

ENERGIA RENOVABLE I NUCLEAR

Preguntada pel debat entre l'energia renovable i la nuclear arran de l'apagada elèctrica de dilluns, López ha apostat per una transició justa: "Apel·lar a que frenem en aquest procés de transició pensem que és irresponsable i que respon a altres lògiques i altres interessos".

Sobre la seva relació amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, López ha explicat que vol que sigui "fluïda", i ha detallat que la va felicitar quan va assumir el càrrec de secretària general de CCOO de Catalunya.

També ha instat la patronal a negociar l'acord interprofessional a Catalunya: "Ens agradaria veure un canvi de pas en l'acord interprofessional, que la patronal es torni a asseure a la taula de negociació", ha reclamat.