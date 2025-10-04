López (CC.OO.) defensa que el món del treball "ha d'alçar la veu" per Palestina

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha defensat aquest dissabte que el món del treball "ha d'alçar la veu també en aquests moments per denunciar el genocidi que està patint el poble palestí" i per demanar als governs que trenquin tota relació amb Israel.
En declaracions en la manifestació de Barcelona per la fi del comerç d'armes amb Israel, ha recordat que CC.OO. i UGT han convocat una jornada de vaga el 15 d'octubre en els centres de treball: "Estem treballant activament perquè sigui tot un èxit".
Considera que aquesta mobilització té tot el sentit pels principis que defensen, com el sindicalisme de classe, la pau, l'internacionalisme, la justícia social i "un ordre mundial que tingui unes regles que permetin que els que tinguin més poder no facin el que estan fent ara, per exemple, amb el poble de Palestina".