López (CC.OO.) defensa que els homes s'incorporin a les cures i les empreses paguin la seva part

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha defensat la incorporació dels homes als treballs de cures en l'àmbit domèstic i que les empreses paguin la part que els toca: "En la negociació col·lectiva, s'ha de parlar d'una manera més intensa de la reducció de la jornada sense reducció de salari, de permisos retribuïts i d'organització del treball".

En una entrevista a Vilaweb recollida per Europa Press ha expressat que s'ha de reconèixer l'exercici de les cures socialment i salarialment perquè "van lligats" i ha assegurat que això s'ha de fer mitjançant un sistema nacional de cures, com, segons ella, ho són el sistema nacional d'educació o sanitat.

Preguntada per si la regulació del lloguer de temporada i per habitacions és suficient per solucionar la crisi de l'habitatge, ho ha rebutjat malgrat ser "una mesura important", manifestant que el problema no és la falta d'habitatge, sinó els seus usos.

Sobre la promesa del president de la Generalitat, Salvador Illa, de construir 50.000 habitatges públics per 2030, ha afirmat que "no n'hi ha prou" i ha demanat agilitat en l'adquisició de sòl a l'Executiu català.

En referència al traspàs de Rodalies a la Generalitat, ha titllat aquest d'"indispensable" i ha exigit que el traspàs es combini amb el manteniment de la garantia de les condicions laborals dels treballadors.