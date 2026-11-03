López (CC.OO.) critica a la patronal per voler més beneficis empresarials a costa de "precarizar"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha criticat aquest dimarts a les patronals per buscar aplicar propostes que impliquen seguir incrementant els beneficis de les empreses a costa de "precarizar les condicionis de treball" dels empleats.
"Sembla que la patronal aposta per un model productiu en el qual el factor de competitivitat sigui la precarietat. L'altra via és la competitivitat gràcies al talent, creativitat o energia renovable", ha dit en una entrevista a l''Ara' recollida per Europa Press.
Ha expressat que en els discursos que volen precarizar als treballadors detecta una mirada "a molt curt termini" i que aquests no remen per tenir una economia d'alt valor afegit.
Sobre la vaga general de el 11 de novembre, López l'ha defensada perquè considera que s'està en una situació "insostenible" en la qual moltes famílies treballadores no arriben a final de mes per culpa de la pressió inflacionaria i que l'habitatge ho evidencia.
Preguntada per la utilitat de fer una vaga general a les portes d'eleccions si es canvia d'Executiu després del 29N, López ha sostingut que "fer una vaga no impossibilita que n'hi hagi més i que la mobilització no continuï".