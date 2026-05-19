López (CCOO Catalunya) defensa la necessitat de tenir pressupostos per la geopolítica i el "degoteig d'EROs"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CCOO Catalunya, Belén López, ha defensat la necessitat que Catalunya tingui uns pressupostos que reforcin les administracions públiques en una situació geoestratègica i econòmica complicada, amb un "degoteig d'expedients de regulació d'ocupació (ERO)".
Ho ha dit aquest dimarts en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern amb la patronal, els sindicats i ens municipalistes prèvia a la comissió bilateral Estat-Generalitat de dimecres, en la qual ha afirmat que el sindicat celebra l'acord de pressupostos, o que "tot estigui encarrilat perquè això sigui així".
També ha sostingut que s'ha d'analitzar quines són les causes dels ERO, que ha assegurat, "no són causes econòmiques".
Respecte al pes més gran de Catalunya en el Consorci de la Zona Franca, López ha afirmat que és una bona eina de política industrial per fer front a aquest context d'incertesa que, ha explicat, "encara hem d'acabar de veure com es desenvolupa".
Sobre la línia orbital ferroviària, la líder del sindicat ha valorat positivament la mesura, tot i que ha dit que "cal reforçar les infraestructures que ja tenim", com ara Rodalies, on ha afirmat que cal desplegar totes les inversions.