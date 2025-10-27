López (CCOO) acusa Junts d'"alimentar l'antipolítica i donar ales a l'extrema dreta"

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha acusat Junts d'"alimentar l'antipolítica i donar ales a l'extrema dreta" després que l'executiva del partit hagi acordat per unanimitat trencar amb el PSOE.
"Ni reducció de jornada, ni pressupostos per reforçar els serveis públics, ni inversions per a l'habitatge o Rodalies. Només gesticular", ha criticat en una anotació a X recollida per Europa Press aquest dilluns.
Junts ho ha decidit en una reunió a Perpinyà (França) que ha començat aquest dilluns a les 10 i s'ha allargat fins a les 13.15.