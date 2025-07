López assegura que Comuns situarà l'habitatge "al centre de totes les negociacions"

BARCELONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora dels Comuns, Candela López, ha assegurat que posaran les polítiques d'habitatge "al centre de totes les negociacions", com la seva mesura principal per tirar endavant la legislatura.

"Volem posar el focus en les polítiques d'habitatge. Aquest és el problema principal que té la ciutadania", ha dit aquest dissabte durant el Consell Nacional del partit celebrat a Barcelona.

López ha destacat que per això és important "desembussar mesures" com la regulació del lloguer de temporada i prohibir les compres especulatives d'habitatges.

"Això ens ha de permetre avançar en mesures socials i valentes", i ha avisat el president del Govern central, Pedro Sánchez, que cal donar un impuls a la legislatura impulsant l'agenda climàtica i social del govern de coalició.

DESPESA MILITAR

López ha celebrat que Sánchez s'oposés a l'acord de la cimera de l'OTAN per augmentar la despesa militar fins al 5% del PIB: "Hem d'estar orgullosos d'haver pressionat, d'haver forçat el Partit Socialista a limitar aquesta despesa militar".

Així i tot, ha afirmat que aquesta mesura no és suficient i que "no s'ha de gastar ni un euro més per a les armes" perquè, a parer seu, cada euro destinat a la guerra és un euro que treuen de l'educació, de la salut, d'apujar el salari mínim, de les pensions i de l'habitatge.

Ha assegurat que no es pot "protegir la democràcia amb més armes i menys drets" ni pot dir que no hi ha diners per adaptar les escoles a les onades de calor i, en canvi, trobar milions per finançar la carrera armamentística.