L'Open Innovation Day Health de Cecot connecta start-ups i empreses consolidades

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
La segona edició de l'Open Innovation Day Health de Cecot ha connectat vuit start-ups del sector de la salut amb empreses consolidades, informa la patronal en un comunicat aquest dimarts.
La jornada té el suport de l'Ajuntament de Terrassa (Barcelona), a través del Servei d'Innovació i pretén connectar el talent emprenedor amb les necessitats de les empreses del sector sanitari.
Les start-ups participants han presentat els seus projectes a representants de les empreses i s'han organitzat espais de networking.