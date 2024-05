L'OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell augmenta els riscos d'execució i suposa una "distracció", segons Fitch

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

La decisió del BBVA de presentar una oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell amb un caràcter hostil suposa un increment dels riscos en l'execució de l'operació, a més de ser una "distracció" per als dos bancs, segons indica l'agència de qualificació creditícia Fitch Ratings en un informe publicat aquest divendres.

"El període relativament llarg fins a la possible data d'aprovació (de sis a vuit mesos) afegeix incertesa i pot presentar una distracció per als dos bancs", indica l'agència.

Fitch explica que en cas que l'OPA sigui acceptada pels accionistes es valoraran les possibles implicacions per als ràtings dels bancs.

A priori, l'agència considera que el BBVA es beneficiaria d'una escala i una franquícia domèstica més grans, especialment en el segment de les pimes, d'unes sinergies de costos de 850 milions d'euros i una exposició geogràfica més elevada a països desenvolupats.

Fitch també tindria en consideració per al ràting els riscos lligats a la integració, tot i que destaca que el BBVA té un historial "sòlid" a l'hora d'integrar bancs. "No obstant això, aquesta adquisició implica desafiaments més grans per la seva naturalesa no amistosa i el possible impacte a les regions que més se solapen", ha indicat Fitch.

En cas que l'OPA fracassi, la qualificadora de riscos no preveu implicacions negatives per al perfil creditici de les dues entitats, que es continuaran beneficiant d'un entorn positiu pel cicle de tipus d'interès. En el cas del BBVA, es veurà reforçat per la seva filial a Mèxic, mentre que el Sabadell aprofitarà la millora de rendiment de TSB.