L'opa d'Inocsa sobre GCO prospera després d'arribar al 35,79% del capital social

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
L'oferta pública d'adquisició (OPA) d'Inocsa sobre el 100% del capital social de Grup Catalana Occident (GCO), excloent les accions immobilitzades que representen el 62,03% d'aquest capital, ha estat acceptada per 42.950.477 accions, que representen un 35,79% del capital social de la societat afectada.
L'oferta equival al 94,27% de les accions a les quals es va dirigir l'opa de Iocsa i ha estat acceptada en la modalitat d'efectiu per 38.010.278 accions de GCO, i en la modalitat de bescanvi per 4.940.199 accions, segons ha comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
En conseqüència, l'organisme supervisor ha donat llum verda a l'oferta pública, en haver estat el nombre d'accions compreses en les declaracions d'acceptació superior al límit mínim fixat per l'oferent per a la seva efectivitat.