L'OPA del BBVA sobre el Sabadell farà que el sector financer hagi de "jugar als escacs", segons Neovantas

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Neovantas, José Luis Cortina, creu que l'OPA hostil que el BBVA ha presentat sobre el Sabadell portarà el sector financer a "jugar als escacs", segons l'informe que la consultora ha fet dels resultats dels grans bancs espanyols del primer trimestre.

"La bona situació [de la banca] revifa els interessos de les grans entitats per créixer de manera inorgànica, tal com s'ha vist aquests dies amb l'oferta que el BBVA ha presentat a Banc Sabadell per a la seva adquisició. No obstant això pensem que ara toca jugar als escacs a tots els participants del sector financer", assenyala Cortina.

El president de Neovantas reconeix que el Sabadell i Unicaja estan "en el punt de mira", però les seves perspectives de creixement fan que d'aquí a "un parell d'anys" valguin més i que, per això, no estiguin inclinats a vendre, com s'ha vist amb el rebuig del consell del Sabadell a l'oferta que el BBVA li va proposar la setmana passada i que, finalment, ha optat per presentar als accionistes en forma d'OPA hostil.

"Però els escacs són un joc d'estratègia i els moviments a curt termini persegueixen en últim terme caçar el rei. I el joc no ha fet res més que començar", conclou sobre aquesta qüestió.

L'informe de Neovantas recull que la gran banca espanyola ha batut novament el rècord de beneficis el primer trimestre del 2024 en guanyar 2.954 milions d'euros, la qual cosa suposa un 40,8% més, adoptant xifres de negoci a Espanya del Santander, BBVA, CaixaBank, el Sabadell, i també els resultats de Bankinter i d'Unicaja.