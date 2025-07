L'onada de calor triplica les vendes de ventiladors a Catalunya: "Estem desbordats"

Els comerciants auguren dificultats per satisfer la demanda durant tot l'estiu

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

L'onada de calor dels últims dies a Catalunya ha triplicat les vendes de ventiladors, així com d'aires condicionats, en comparació amb la mateixa època de l'any passat: "Estem desbordats, d'aquí a uns dies s'acabarà tot".

"No recordo res semblant des de fa molts anys", ha valorat en unes declaracions a Europa Press el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, Joan Carles Calbet, que ha explicat que l'any passat la calor va arribar al juliol.

Així, l'onadade calor ha fet que molts catalans busquin una solució immediata a l'alta temperatura: "Un aire condicionat s'ha d'instal·lar, el ventilador te l'emportes amb el cotxe i ja el pots fer servir", ha assenyalat.

Així mateix, ha defensat que els aires condicionats són una solució definitiva a una calor que no deixarà de créixer en els pròxims anys i ha lamentat que hi ha un "estigma" sobre la quantitat d'energia que gasten aquests equips.

"Els aparells d'avui dia són molt eficients i consumeix més una nevera que un aire condicionat", ha assegurat, al mateix temps que ha detallat que costen uns 400 euros, més el preu de la instal·lació.

VENTILADORS DE SOSTRE

Calbet ha dit que un ventilador de peu pot arribar a costar entre 30 i 50 euros, i ha avançat que la "moda" és comprar ventiladors de sostre, que sempre s'han venut, però ara encara més.

Des de Lleida, on en alguns punts ja s'han superat els 40 graus, el responsable de la Ferreteria Ramon Soler ha explicat que les temperatures estan sent "extremadament altes" i preveuen que, tard o d'hora, no puguin satisfer les demandes de ventiladors de sostre dels seus clients.

També veuen el mateix problema a la Ferreteria Feliu de Santa Coloma de Farners (Girona): "Aquests productes se solen demanar a la Xina amb una previsió de sis mesos perquè en triguen entre tres i quatre a arribar, però ens hem quedat curts".

PREVISIÓ D'UN ANY RÈCORD

Algunes ferreteries comencen a registrar en només setmanes xifres de vendes similars a les de tot l'estiu del 2024, la qual cosa els porta a pronosticar un possible any rècord.

Precisament a la Ferreteria Feliu han registrat un augment del 8% en les vendes de ventiladors i del 14% en el d'aires condicionats: "Segurament la diferència sigui més gran a mesura que avança l'estiu", puntualitza el seu responsable.

Una situació similar es viu a la Ferreteria Valls de Barcelona, que forma part de la cooperativa Optimus i que congrega mig miler d'establiments d'arreu d'Espanya: ha comptabilitzat en aquest inici d'estiu més de 300 productes venuts, xifra que s'acosta als 350 que van vendre durant l'estiu anterior.