Lois (Sumar) diu que Podem defensarà el pacte amb el PSOE i que els van informar "al minut" de la negociació

MADRID, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, s'ha mostrat convençuda aquest dimecres que Podem "no tindrà cap problema" per defensar el pacte de govern amb el PSOE, i ha assegurat que els van informar de la negociació amb els socialistes: "N'han estat al cas, al minut".

Segons Lois, Podem donarà suport a l'acord perquè les mesures que conté són "clarament recolzades i identificades" pel grup parlamentari al complet des del punt de vista ideològic, ha dit en unes declaracions a RNE i Radio Galega, recollides per Europa Press.

Lois ha indicat que el secretari d'estat de Drets Socials i negociador de Sumar, Nacho Álvarez, va traslladar a Podem i a la resta de forces de la confluència com avançaven les converses amb el PSOE i quines mesures contenia l'acord fins que es va signar.

D'aquesta manera ha respost a les declaracions de la ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero (Podem), qui dimarts va afirmar que desconeixia l'acord entre el PSOE i Sumar i per això va evitar valorar-ne el contingut.

La portaveu de Sumar ha assegurat que no contempla que els cinc diputats de Podem es puguin desmarcar del suport al candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez. "Estem segurs" que hi haurà un suport "conjunt", ha assenyalat.

Ha manifestat que l'agenda social de l'acord forma part de l'"ADN" del grup parlamentari i no creu que partits com Podem, Esquerra Unida o Compromís, que ha citat com membres del grup, mostrin en cap moment diferencies ideològiques amb les mesures, ha insistit.

LA NEGOCIACIÓ AMB JUNTS I ERC "ARRIBARÀ A BON PORT"

Preguntada sobre per què el pacte no esmenta la possible amnistia als encausats pel procés, ha argumentat que l'acord amb els socialistes s'ha centrat en l'agenda social i ha reivindicat que Sumar no ha amagat mai que aposten per una amnistia.

En aquest sentit, Lois ha assenyalat que encara es negocia des de la discreció amb Junts i ERC perquè donin suport a la investidura de Sánchez, i s'ha mostrat esperançada que "arribaran a bon port".

Sobre que possibles socis com el PNB avisin amb preocupació que algunes mesures del pacte PSOE-Sumar poden envair competències autonòmiques com els impostos a la banca i ales energètiques, ha sostingut que l'acord és "viable", i ha apostat per treballar des del diàleg social.