Logistop i el Port de Barcelona organitzen una jornada per promoure la sostenibilitat portuària

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Logistop i el Port de Barcelona han organitzat la jornada 'LogisPort: Rumb a l'eficiència i sostenibilitat portuària' en la qual preveuen unir a professionals del sector logístic-portuari per promoure l'adopció de pràctiques sostenibles i la integració de tecnologies digitals.

Segons un comunicat conjunt d'aquest dimarts, la jornada vol "impulsar un futur més eficient i respectuós amb el medi ambient en l'àmbit portuari", i han explicat que tindrà lloc aquest 22 de setembre en el World Trade Center del port.

Està previst que el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, obri la jornada amb el director gerent de Logistop, Tomàs de la Vega, en la qual s'han organitzat dues taules rodones per abordar temes com la transformació digital dels ports i la implementació de tecnologies sostenibles i estratègies per augmentar l'eficiència.

La primera taula --'El futur atraca en el port: impulsant la transformació digital'-- la moderarà el cap d'Innovació del Port de Barcelona, Carles Rua, i en la segona --'Transformant els ports: descarbonizació i logística sostenible'-- ho farà el director del CENIT, Sergi Saurí.

L'esdeveniment també preveu incloure l'espai d'entrevistes 'Utopies i Disptopies' i un espai de networking perquè els participants puguin establir contactes, fomentar col·laboracions i generar sinergies.