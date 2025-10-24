Logistics 4.0 Incubator presenta el seu potencial en una trobada d'incubadores d'alta tecnologia

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El Consorci de la Zona Franca (CZFB) ha participat en la jornada 'Talents i incubadores d'alta tecnologia' per presentar el potencial de la Logistics 4.0 Incubator, informa en un comunicat aquest divendres.
La trobada ha estat organitzada per la Conselleria d'Economia, Indústria, Comerç i Autònoms del Govern de Canàries en col·laboració amb la Fundació Incyde.
El CZFB ha apuntat que és "la primera incubadora d'Espanya dedicada a la indústria 4.0 en l'àmbit de la cadena de valor del sector logístic" i ha detallat que ha acollit més de 60 empreses emergents, de més de 20 països, amb un percentatge del 88,1% de supervivència.
El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, ha explicat que la Logistics 4.0 Incubator "forma part de la clara aposta del CZFB per l'impuls de la innovació en un dels sectors clau per a la societat com és la logística".
La directora general, Blanca Sorigué, ha assenyalat que el nombre de start-ups que "estan aconseguint fer-se un lloc en el sector logístic" està creixent.