L'Oficina de la Nit de Barcelona, premiada a Bilbao com la millor iniciativa pública

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Oficina de la Nit de l'Ajuntament de Barcelona ha rebut aquest dijous a Bilbao el premi Aúpa! a la millor iniciativa pública en el Festival BIME de música internacional, informa el consistori en un comunicat.
L'assistència a la gala comporta una donació a entitats socials que en aquesta edició ha estat per la Fundación Sifu, una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la promoció i el foment de la integració social i laboral de persones amb discapacitat.
Aquest és el segon guardó que rep l'Oficina de la Nit des que es va crear fa un any, després del premi Recicla la Noche que va rebre el juny passat a València atorgat per la Federació Nacional d'Empresaris d'Oci i Espectacle.