L'Oficina de Finançament de Cecot tramita 4,9 milions en finançament el 2025

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Oficina de Finançament de Cecot va tancar el 2025 havent tramitat 4,9 milions d'euros en finançament a 21 empreses, a través d'instruments públics i privats, informa en un comunicat aquest dimecres.
Durant l'any, el servei ha registrat 111 consultes i peticions d'assessorament i tramitació, amb l'objectiu d'acompanyar empreses i autònoms en la definició de la seva estructura financera.
Les actuacions s'han concentrat en tres línies: finançament per a la creació i el creixement de start-ups; suport a microempreses i pimes en la relació amb la banca, i recerca de finançament a llarg termini per a projectes internacionals.