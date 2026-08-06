L'Oficina Antifrau obre expedient per la contractació de la filla d'Orriols com a policia local

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, per presumptes irregularitats en la contractació de la seva filla com a policia local.
Segons ha pogut saber Europa Press, el procediment a l'OAC respon a una denúncia, que ha estat admesa a tràmit i passa ara a una fase d'instrucció (fase d'avaluació prèvia de versemblança).
La setmana passada, en una declaració davant dels mitjans, Orriols va negar haver influït en la contractació de la seva filla com a policia local i va defensar que va obtenir "la millor nota en un procés de selecció reglat" per a una plaça d'urgència.
Ho va dir després que el grup de Junts per Ripoll demanés a l'alcaldessa delegar les competències de la regidoria de Seguretat per evitar un "conflicte d'interessos" després de la incorporació de la seva filla al cos.
"El procés de selecció ha estat impol·lut, i tots els regidors tenen accés a aquest expedient per comprovar-ho. Però el que els interessa no és l'expedient que demostra que no hi ha hagut cap tipus de tracte de favor ni d'interferència. El que els interessa és fer córrer rumors", va dir.
Va afegir que, com a alcaldessa, no pot beneficiar ni perjudicar a ningú servint-se del seu càrrec: "I és exactament el que he fet. Mantenir-me al marge del procés de selecció tal com marca la llei", com diu que fa en tots els que s'impulsen des del consistori.