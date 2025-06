L'Oficina Antifrau arxiva la denúncia per irregularitats en transparència a la Copa Amèrica

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha arxivat la denúncia presentada per la plataforma No a la Copa Amèrica per presumptes irregularitats en matèria de transparència a l'organització de la 37 edició esdeveniment esportiu, segons han explicat a Europa Press fonts de l'organisme públic.

Segons ha avançat 'La Vanguardia', la plataforma sol·licitava que s'investiguessin les aportacions econòmiques efectuades per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i altres ens públics catalans implicats en l'esdeveniment.

Les mateixes fonts han explicat que l'OAC no pot fer investigacions prospectives, sinó sobre irregularitats concretes que no vénen precisades en la denúncia.