L'oferta d'habitacions creix un 33% a Barcelona el 2023, segons Idealista

El 53% de l'oferta es concentra a Madrid, Barcelona, València i Sevilla

MADRID/BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

L'oferta de pisos compartits s'ha incrementat un 33% a Barcelona el 2023, i el preu ha pujat un 10%, fins als 530 euros al mes de mitjana, segons un informe publicat per Idealista aquest dimarts.

A Girona, l'increment ha estat del 71%, amb un augment del 8% en el preu fins als 400 euros al mes; a Lleida, les habitacions han augmentat un 161%, amb un increment del 5% en el preu fins als 300 euros, i a Tarragona, hi ha hagut un 65% més, amb un preu de 350 euros, un 11% més.

En el conjunt d'Espanya, l'increment ha estat d'un 42% durant el darrer any, un increment de l'oferta que ha aconseguit que el preu només hagi augmentat un 5%, fins als 400 euros mensuals.

Segons el portal immobiliari, en aquests moments hi ha més oferta d'habitacions disponibles respecte a fa un any a totes les capitals de província, sobretot a Castelló de la Plana (+377%), Albacete (+231%) i Lleida (+161%), on s'han registrat els increments més alts.

Per la seva banda, a només cinc províncies hi ha hagut caigudes de preus: Bilbao (-9%), Palència (-8%), Osca (-7%) i Palma (-4%), mentre que Las Palmas de Gran Canària s'ha mantingut en el mateix nivell.

No obstant això, més del 50% de les habitacions de lloguer (53%) estan situades a les ciutats de Madrid, amb el 25% del total, Barcelona (12%), València (9%) i Sevilla (7%). La suma de les 30 capitals de província on menys habitacions hi ha només suposaria el 14% del total.

En relació amb els preus, han estat majoritàriament alcistes i només s'han reduït a Sant Sebastià (-6%), Segòvia (-4%) i Saragossa (-1%). La pujada més gran, per la seva banda, s'ha donat a Badajoz, amb un ascens del 45%, seguit per Albacete (+25%), la Corunya (+23%), Huelva (+20%), Burgos (+20%) i Lleó (+19%).

D'aquesta manera, Barcelona és la ciutat amb el lloguer d'habitacions més car d'Espanya, ja que arriben als 530 euros mensuals de mitjana. La segueixen Madrid (480 euros), Palma (445 euros) i Sant Sebastià (425 euros).