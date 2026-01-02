L'oci nocturn critica l'"ambigüitat" de les normes sobre incendis en locals a Espanya

Afirmen que només a Catalunya es prohibeix de forma implícita l'ús de bengales en activitats interiors
BARCELONA, 2 gen. (EUROPA PRESS) -
El sector de l'oci nocturn espanyol ha expressat la seva consternació davant del tràgic incendi de Crans-Montana (Suïssa), ha criticat la "dispersió i ambigüitat" de les normes espanyoles en matèria de prevenció d'incendis.
El president de Spain Nightlife, s'ha mostrat consternat per la tragèdia ocorreguda a Suïssa, s'ha solidaritzat amb les famílies de les víctimes i ha manifestat que "cada tragèdia d'aquest tipus ha de servir per reforçar el compromís del sector amb la seguretat", informa l'entitat en un comunicat aquest divendres.
En la seva opinió, l'oci nocturn "regulat i professional pot i ha de ser un espai segur, sempre que es compleixin estrictament les normes i s'aposti per la prevenció".
En la mateixa línia, el secretari general de Spain Nightlife i president de l'Associació Internacional d'Oci Nocturn, Joaquim Boadas, ha expressat també el seu suport i solidaritat cap a les víctimes i els seus familiars.
DISTINTIUS INTERNACIONALS
"Els distintius internacionals de seguretat i qualitat impulsats per l'Associació Internacional d'Oci Nocturn, la Guia Internacional de Prevenció d'Incendis en Locals de Pública Concurrència i tot el treball que estem desenvolupant als congressos d'oci nocturn demostren que el nostre sector està totalment compromès amb la seguretat", ha dit.
El sector recorda l'incendi registrat a l'octubre de 2023 a la discoteca Fonda Milagros, a la ciutat de Múrcia, que va causar la defunció de 13 persones i que "va suposar un dur cop per al sector i un punt d'inflexió en la reflexió col·lectiva sobre la necessitat de reforçar la prevenció, la inspecció i el compliment estricte de la normativa vigent a Espanya".
Spain Nightlife es troba personada com a acusació popular en el procediment judicial en el marc del com s'estan depurant responsabilitats en relació amb aquest tràgic incident.
Pel que a normatives de prevenció d'incendis a Espanya es refereix, critiquen que "hi ha una clara dispersió i ambigüitat sobre aquest tema", i que només a Catalunya es prohibeix d'una forma implícita l'ús de bengales en activitats interiors.
"Malgrat no citar literalment que les bengales estan prohibides, sí que prohibeix a aquestes activitats el 'ús de fonts d'ignició o materials generadors de foc o espurnes que suposin un risc'", expliquen.
A nivell estatal, el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria (RD 989/2015) regula l'ús de pirotècnia en general, encara que no específic per a interiors.