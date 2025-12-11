L'oci nocturn català (Fecasarm) preveu una ocupació del 90% en les festes de Cap d'Any

La federació celebra que Nadal i Sant Esteve coincideixen amb un cap de setmana llarg
BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -
La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) preveu que l'oci nocturn compti amb una ocupació mitjana del 90% en les festes de Cap d'Any, informa en un comunicat aquest dijous.
La patronal de l'oci nocturn sosté que les previsions són "molt bones", atès que la venda d'entrades anticipades està anant a molt bon ritme i les que es van posar a la venda durant el primer i segon tram amb preus més reduïts pràcticament s'han exhaurit, en les seves paraules.
Quant al preu de les entrades, es manté en línies molt similars a l'any passat, amb variacions mínimes segons el tipus de local i l'oferta inclosa.
Actualment, les entrades anticipades oscil·len entre els 15 euros, les més econòmiques, i els 100 euros les més cares, en què el preu mitjà més habitual se situa al voltant dels 30 euros, amb una consumició inclosa.
Així mateix, els preus de les taules VIP també es mantenen estables respecte a l'any anterior, amb opcions que van des dels 250 euros fins als 20.000 euros en els paquets prèmium per a grups grans de fins a 15 persones.
SOPARS D'EMPRESA I CAP DE SETMANA LLARG
El president de l'Associació Front Marítim Barceloneta i de la Fecasarm, David López, ha explicat que, aquest desembre, els sopars d'empresa "han registrat una alta ocupació, amb preus mitjans entre 35 i 60 euros per persona, generant un impacte econòmic molt positiu per a bars i restaurants i, de retruc, per a les discoteques".
Ha afegit que aquest any Nadal i Sant Esteve coincideixen amb un cap de setmana llarg, per la qual cosa s'espera que l'afluència "sigui encara més gran i que els locals puguin aprofitar diversos dies consecutius d'activitat intensa".