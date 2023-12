L'oci nocturn català (Fecasarm) preveu una ocupació del 90% en discoteques la nit de Cap d'Any

El preu mitjà és de 25 euros i el sector augura un descens de les festes il·legals



La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) preveu una ocupació del 90% en discoteques de Catalunya la nit de Cap d'any, en gran mesura gràcies a la venda online, amb un preu mitjà de 25 euros, informa en un comunicat aquest dilluns.

Aquest dijous començarà a regir l'ampliació horària de Nadal per a locals de restauració i oci a nivell de Catalunya, ampliació que s'allargarà fins al dia 6 de gener del 2024 i que comportarà importants ampliacions horàries, especialment per la nit de Cap d'Any.

Per a la revetlla de Cap d'Any, l'ampliació és de 60 minuts per a les activitats de bars i restaurants, i de 90 minuts per a les discoteques, sales de festa i sales de ball, que podran allargar la festa fins a les 7.30 hores de la matinada de l'1 de gener, i tindran entre 30 i 45 minuts per desallotjar.

VENDA ANTICIPADA

Les previsions "són molt bones de cara a Cap d'Any", indica el sector, atès que la venda d'entrades anticipades va a bon ritme i aquelles que es van posar a la venda durant el primer i segon tram amb preus més reduïts ('Early bird', 'first release' i 'second release') ja s'han esgotat.

Els preus de les entrades anticipades oscil·len entre els 15 euros les més econòmiques i els 100 euros les més cares, i el preu mitjà és el de 25 euros, amb una consumició inclosa.

Els preus de les taules VIP oscil·len entre els 300 euros les més barates i els 20.000 euros les més cares (aquesta última per a grups de 15 persones): a 13 dies per a la nit de Cap d'Any, "molts locals ja han venut un 50% de les entrades de manera anticipada i el 40% de les taules VIP, especialment aquelles més econòmiques".

Aquesta dinàmica en la venda d'entrades de manera anticipada fa preveure que l'ocupació a nivell de Catalunya en discoteques per a la revetlla de Cap d'Any serà d'un 90% "i la gran majoria penjaran el cartell de 'sold out' abans del dia 31".

Segons el president de la Fecasarm, David López, després de la pandèmia "la gent s'ha acostumat a comprar les entrades online" i això ha afavorit, que en els dos últims caps d'any, els locals ja han venut gran part de les entrades i taules VIP molts dies abans de la revetlla.

PONT DE LA IMMACULADA

D'altra banda, els empresaris es mostren satisfets per l'ocupació aconseguida en les últimes setmanes gràcies als sopars d'empresa "la gran majoria de les quals s'han concentrat durant la setmana següent en el pont de la Inmaculada", per la qual cosa la previsió és tancar desembre amb un augment de la facturació del 5% respecte al 2022.

Fecasarm ha detectat una baixada en l'oferta de festes de Cap d'Any il·legals, i també de festes de Cap d'Any organitzades en espais no ideats per acollir aquestes activitats com pavellons i altres espais similars.

En qualsevol cas, la federació, com cada any, ha demanat a la Generalitat que controli que aquestes festes compleixen amb la legalitat vigent "per evitar incidents i competència deslleial" i, alhora, ha activat la bústia de denúncies denuncia@fecasarm.cat.