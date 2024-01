L'oci nocturn català (Fecasarm) celebra la creació d'un "alcalde de nit" per a Barcelona

BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha celebrat aquest dilluns l'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear la figura de l'"alcalde de nit" per coordinar l'activitat nocturna de la ciutat.

Segons un comunicat de la patronal d'aquest dimarts, Barcelona serà la primera ciutat d'Espanya a tenir aquesta figura, que està present en unes "100 ciutats del món".

Ha recordat que la patronal fa anys que reclama la implementació d'aquesta figura a Barcelona perquè "ajudarà moltíssim a solucionar totes aquelles problemàtiques que es donen durant la franja horària nocturna".

Fecasarm ha subratllat que "no es pot tractar d'una figura política ni que depengui exclusivament de l'Ajuntament" i que la persona seleccionada ha d'estar consensuada amb el sector i ser experta en oci nocturn.

Així mateix, creu que la figura ajudarà a pacificar zones com el Triangle Nou i carrers com Tuset i Enric Granados mitjançant normatives urbanístiques que facilitaran l'obertura de nous locals d'oci per "destensar les zones sobresaturades".