L'oci nocturn català fa un "balanç positiu" de la temporada de Nadal malgrat el mal temps

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha tancat la temporada de Nadal amb un "balanç global positiu" malgrat la mala meteorologia que ha marcat les dates més assenyalades de les festes.
Així ho ha explicat la patronal de l'oci nocturn en un comunicat aquest dimecres, en el qual ressalta que les pluges durant les festes de Nadal i Sant Esteve i les baixes temperatures de Reis "van afectar l'afluència de públic als locals".
Les ampliacions horàries i els bons resultats de la nit de Cap d'Any, que va acumular una mitjana del 90% d'ocupació, van permetre compensar els efectes de la meteorologia adversa, destaca Fecasarm.
CRANS MONTANA
La patronal també ha fet referència a l'incendi que va tenir lloc al bar Le Constellation, a Crans Montana (Suïssa), per recordar que a Catalunya l'ús de bengales i articles pirotècnics són prohibits en espais interiors.
En aquesta línia, la patronal, a través del seu homòleg estatal, Spain Nightlife, participa en la creació de la primera Guia internacional de prevenció d'incendis en locals de pública concurrència, la qual està previst que es publiqui en els pròxims dies.