L'OCHA celebra el pas de 33 camions amb subministraments a Gaza

L'organisme demana un volum molt més gran d'ajuda i que inclogui combustible

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA) ha celebrat el pas de 33 camions aquest diumenge carregats amb aigua, aliments i subministraments mèdics cap a la Franja de Gaza, l'enviament més important des de la reobertura del pas de Rafah.

"El 29 d'octubre, almenys 33 camions que transportaven aigua, aliments i subministraments mèdics han entrat a Gaza a través del pas de Rafah amb Egipte. És l'últim enviament d'ajuda humanitària des del 21 d'octubre", ha informat l'organisme a través del seu web.

No obstant això, l'organisme ha assegurat que cal un "volum molt més gran" de subministraments per evitar la deterioració d'una "terrible situació humanitària" i ha mostrat preocupació per les protestes civils.

Cal recordar la UNRWA va informar diumenge que milers de persones han irromput als seus magatzems i centres de distribució al centre i sud de la Franja per agafar farina i elements bàsics en el que l'organització ja considera com el principi del trencament de l'"ordre cívic".

És per això que l'OCHA també ha demanat l'entrada urgent de combustible, necessari per permetre el funcionament tant dels equips mèdics als hospitals com el d'instal·lacions d'aigua i sanejament.

Per la seva banda l'OMS, ha manifestat que els subministraments mèdics "són perillosament escassos" i que la falta de combustible "ja afecta el funcionament de les instal·lacions sanitàries i de les ambulàncies", segons un comunicat publicat a X.