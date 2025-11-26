L'OCDE torna a augmentar la seva previsió de creixement per a Espanya, fins al 2,9% el 2025 i el 2,2% el 2026

MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha revisat novament a l'alça el seu pronòstic de creixement per a Espanya d'aquest any i el següent, després de la millora anunciada el passat mes de setembre, i ara anticipa que l'economia creixerà un 2,9% el 2025 i un 2,2% el 2026, la qual cosa implica una pujada de tres i dues dècimes, respectivament, respecte al pronòstic anterior.
A més llarg termini, el think tank de les economies desenvolupades augura que el producte interior brut (PIB) d'Espanya moderarà el seu ritme de creixement el 2027 fins a l'1,8%, segons les noves projeccions de l'informe anual de l'OCDE sobre l'economia espanyola.
Així, les noves previsions de l'OCDE 'calquen' les últimes projeccions del Govern espanyol, que la setmana passada va revisar a l'alça les seves expectatives d'aquest any i el següent, fins al 2,9% i el 2,2%, respectivament, mentre que estima un creixement del 2,1% per al 2027 i 2028.
Segons l'OCDE, la demanda interna continuarà sent el principal motor de creixement de l'economia espanyola, en un context d'afebliment de la demanda externa, ja que el consum privat es veurà reforçat per un mercat laboral sòlid, l'augment de la renda real i la caiguda de la inflació.