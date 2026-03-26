L'OCDE retalla una dècima la previsió d'Espanya per al 2026, fins al 2,1%, per la guerra a l'Iran

MADRID 26 març (EUROPA PRESS) -
El conflicte desencadenat al Pròxim Orient arran dels atacs dels Estats Units (EUA) i Israel contra l'Iran i la resposta del país persa ha retallat una dècima al creixement de l'economia espanyola tant aquest any com el següent, segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), que ha revisat a la baixa les seves projeccions del passat mes de desembre.
D'aquesta manera, el think tank de les economies avançades ara preveu que el PIB d'Espanya creixerà el 2026 un 2,1%, respecte al 2,2% del desembre del 2025, mentre que per a l'any vinent projecta una expansió de l'1,7%, també una dècima per sota de la previsió anterior.
Malgrat la revisió a la baixa, la retallada és la menys intensa entre les principals economies europees, per la qual cosa l'economia espanyola continuarà creixent aquest any a un ritme substancialment superior a l'estimat per a la zona euro, l'expansió de la qual ha estat retallada al 0,8% el 2026 i a l'1,2% el 2027, fet que suposa rebaixes de quatre i dues dècimes, respectivament.
L'OCDE assenyala que el conflicte al Pròxim Orient posarà a prova la resiliència de l'economia global i adverteix que un període perllongat de preus elevats de l'energia augmentarà considerablement els costos empresarials i incrementarà la inflació, amb conseqüències negatives per al creixement, contrarestant els efectes positius de la forta inversió en tecnologia i de la reducció dels aranzels.
Així mateix, adverteix que les seves projeccions es basen en el supòsit tècnic que la magnitud de l'actual pertorbació en el mercat energètic "es moderarà amb el temps", fent que els preus del petroli, el gas i els fertilitzants disminueixin gradualment a partir de mitjans del 2026.