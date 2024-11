Lobato vol portar al Congrés Federal esmenes que rebaixin el finançament singular per a Catalunya

Aquesta setmana va presentar un pla per fer compatible l'acord amb ERC amb l'ideari socialista

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE-M, Juan Lobato, va presentar aquesta setmana la seva proposta sobre finançament autonòmic en la qual demana posar condicions al pacte entre PSC i ERC i espera que aquestes idees es traslladin a esmenes a la ponència marc del PSOE pel Congrés Federal de Sevilla.

La proposta llançada per Lobato pretén que totes les comunitats autònomes, no només Catalunya, es puguin acollir al finançament singular que recull el pacte entre ERC i PSC i fa una proposta de "cafè per a tots" perquè aquest sistema sigui "compatible" amb l'ideari del PSOE.

Tot i que no correspon al líder dels socialistes madrilenys presentar esmenes a la ponència marc, fonts del seu entorn donen per fet que les idees traslladades en el seu pla sobre finançament quedaran plasmades en algunes d'aquestes aportacions, segons traslladen a Europa Press.

La potestat per esmenar la ponència marc està en mans dels militants socialistes, que van tenir quatre dies de termini, des que la direcció federal la va traslladar a les federacions dimarts passat fins a aquest dissabte 9 de novembre.

Posteriorment, el dilluns 11 se celebrarà una convenció precongresual a Leganés, en la qual els socialistes madrilenys discutiran i votaran les esmenes i les que obtinguin més del 30% dels suports arribaran vives al Congrés Federal, entre el 29 i l'1 de desembre, juntament amb les de la resta de territoris.

CADA TERRITORI HA D'APORTAR EN FUNCIÓ DE LA SEVA CAPACITAT ECONÒMICA

Lobato va alertar aquesta setmana que el model plantejat per Catalunya comporta que l'Estat renunciï a la seva potestat de fixar la progressivitat fiscal que garanteix la igualtat i la justícia entre tots els espanyols, ja que deixaria de ser l'Administració General de l'Estat qui recapti i reparteixi els recursos i aquesta potestat quedaria en mans de les comunitats autònomes.

Per tant, proposa que --perquè aquest sistema sigui compatible amb l'ideari socialista-- s'han de posar condicions, i que l'aportació de cada comunitat a l'Estat sigui en funció de la seva capacitat econòmica. En cap cas, adverteix, aquesta quantitat pot ser "aleatòria, capritxosa ni fruit d'un acord espontani entre les parts, susceptible de ser fixat o alterat per raons diferents a la capacitat econòmica", assenyala en el document que va traslladar a la militància de Madrid.

NO ESTÀ PACTAT AMB ALTRES BARONS

Lobato va traslladar la seva iniciativa a Guillermo Fernández Vara, encarregat pel secretari general, Pedro Sánchez, per coordinar la part territorial de la ponència marc que inclou les referències a la reforma del sistema de finançament autonòmic, segons indiquen les fonts consultades.

No obstant això, apunten, aquesta proposta no ha estat pactada ni discutida amb altres barons socialistes, com Emiliano García Page o Javier Lambán, els més crítics amb el rumb adoptat per Ferraz en matèria de finançament.

Segons remarca, es tracta únicament d'una proposta elaborada per Lobato i dirigida als militants de Madrid, perquè el contrari seria anar contra les regles del procés previ a la celebració del Congrés. Sostenen a més que les seves idees són constructives i tracta d'aportar una alternativa per encaixar el model català a la resta d'Espanya.

FERRAZ PROPOSA "FEDERALITZAR" L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

La iniciativa llançada per Lobato busca esmenar el text elaborat per Ferraz en tres punts en concret de la ponència, el 9, 296 i 298, els que aborden la reforma del sistema de finançament autonòmic.

En aquests apartats, la direcció nacional del PSOE es mostra partidària de revisar l'harmonització d'impostos autonòmics "per evitar la competència a la baixa" i de "federalitzar" la direcció de l'Agència Tributària per donar més capacitat de decisió a les comunitats autònomes.

Tot i que no fan referència explícita al pacte amb ERC, que contempla traspassar tots els impostos a Catalunya perquè sigui la comunitat qui recapti i gestioni, sí que indica que el nou sistema ha de compatibilitzar "multilateralitat i bilateralitat" i assenyala que es mantindrà la "solidaritat" entre territoris "a igual esforç fiscal".

Des de Madrid adverteixen que el model català comporta un canvi significatiu respecte a l'actual, atès que les aportacions a l'Estat passarien de fer-les directament els individus a través dels seus impostos a fer-les els territoris.