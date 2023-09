Lobato exigeix a Trias disculpes i una rectificació després de dir que el PSOE va estar darrere el 23F

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE-M, Juan Lobato, ha exigit aquest dilluns a l'exalcalde de Barcelona i líder de TriasxBCN a l'Ajuntament, Xavier Trias (Junts), que demani "disculpes" i "rectifiqui" després d'assegurar aquest matí que els socialistes estaven darrere l'intent de cop d'estat del 23-F el 1981.

"Posar en dubte el que va passar quan els ostatges d'aquell cop, entre d'altres, van ser els diputats del Partit Socialista... És una falta de respecte tremenda", ha assenyalat Lobato en una intervenció a TVE, recollida per Europa Press.

La tesi defensada per Trias a Ser Catalunya, recollida per Europa Press, és que el PSOE va buscar amb els successos protagonitzats per Fernando Tejero aturar el desenvolupament autonòmic.

"Que va passar? Es va acabar el 23F, es va canviar el govern i què és el primer que va fer el PSOE? La Loapa", ha assenyalat, en referència a la llei orgànica d'harmonització del procés autonòmic.

"Hi va haver un cop d'estat el 23F. Ningú no es pot creure que va ser un cop d'estat del senyor Tejero. Potser encara hi ha alguns innocents que es creuen això", ha dit. Respecte a si ho sabia l'aleshores líder del PSOE i després president del Govern central, Felipe González, ha contestat que ho desconeix.