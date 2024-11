Lobato entrega l'acta notarial i el mòbil al jutge del TS que investiga el fiscal general

MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -

L'ex-secretari general del PSOE de Madrid Juan Lobato ha entregat el seu mòbil i l'acta notarial amb els missatges en què Pilar Sánchez Acera --aleshores assessora de La Moncloa-- li va oferir el correu electrònic en el qual Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, reconeixia els delictes fiscals pels quals se l'investigava, després d'atestar davant el magistrat del Tribunal Suprem (TS) que investiga el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.

Lobato ha comparegut com a testimoni i després de declarar durant una hora i mitja l'instructor del cas, Ángel Hurtado, s'ha quedat amb l'acta notarial i el seu telèfon mòbil per contrastar-los, segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press.

L'instructor del cas va citar Lobato en seu judicial dilluns passat, arran de la informació publicada diumenge a la nit pel diari 'ABC' que assegurava que "La Moncloa va filtrar el document secret de la parella d'Ayuso" i va provar d'implicar-hi el socialista madrileny.

Segons 'ABC', Pilar Sánchez Acera --aleshores cap de gabinet d'Óscar López, que en aquell moment era alhora cap de gabinet de Pedro Sánchez-- va oferir a Lobato el mail en què González Amador confessa els delictes fiscals pels quals se l'investiga, en el context de les negociacions amb el fiscal del seu cas, Julián Salto, per mirar d'arribar a un acord.

D'acord amb l'esmentat mitjà, Lobato va anar al notari per protocolitzar els missatges que va intercanviar amb Sánchez Acera, i també per deixar constància de l'hora en la qual es va publicar el mail en qüestió. Ja en una roda de premsa dilluns passat, ell mateix va explicar que va anar a la notaria amb l'objectiu que quedés "ben assegurada la conversa i no depengués de la integritat del seu mòbil".

L'exlíder del PSOE de Madrid va assegurar que només hi havia anat perquè era una qüestió "personal". "No ho he consultat amb el partit, amb Ferraz, ni amb ningú. És un tema meu", va dir.

Tot i que la filtració denunciada per González Amador s'hauria produït al març, Lobato va anar a la notaria a registrar aquests missatges mesos després. En concret, quan el Suprem va començar a investigar el fiscal general per presumpta revelació de secrets, el passat octubre.

El jutge Hurtado va citar Lobato el mateix dilluns davant "la possible aportació" que pogués fer per esclarir els fets investigats. A més, el va avisar que hi havia d'"acudir aportant una còpia de l'acta de les manifestacions notarials".