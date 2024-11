Lobato dimiteix com a secretari general del PSOE-M

MADRID 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE-M, Juan Lobato, ha anunciat que dimiteix del seu càrrec després de l'huracà desencadenat pel seu registre en notaria d'una conversa amb un càrrec de Moncloa que li reexpedia l'email en el qual presumptament confessava delictes fiscals la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El socialista ha comunicat aquesta decisió després que aquest dimarts llancés un pols a Ferraz, s'aferrés a la Secretaria General i critiqués el "linxament" per part dels dirigents del seu partit. "He pres la decisió de no continuar", ha traslladat en una carta a la militància enviada als mitjans de comunicació.

Posa fi a les veus pràcticament unànimes dins del PSOE-M que reclamaven el seu cap després d'haver "traït" al partit. Traslladaven a Europa Press que el dilluns se'l començava a qüestionar en públic i ahir es condemnava. Mentrestant, els socialistes madrilenys esperen l'arribada del ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, com a aposta de Ferraz per posar fi a un nou capítol convuls de la federació madrilenya.