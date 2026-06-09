L'OAC posa en funcionament una eina per consultar dades de percepció de corrupció

DAVID ZORRAKINO/EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha engegat el 'Baròmetre interactiu', un espai per a les dades dels baròmetres de percepció de la corrupció que permet consultar, comparar i analitzar resultats de les diferents edicions, publicades del 2010 al 2024.
L'eina, desenvolupada amb tecnologia Power Bi, està disponible al web institucional de l'OAC i s'emmarca en el compromís de l'entitat amb la transparència i l'accés a la informació pública, informa en un comunicat aquest dimarts.
Es pot explorar com evoluciona la percepció de la corrupció, comparar resultats entre edicions del Baròmetre, analitzar indicadors de manera agregada o desagregada i identificar tendències en les percepcions o actituds de la ciutadania, facilitant una lectura comprensible de la informació.