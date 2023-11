L'OAC no veu influència indeguda a Can Raventós (Barcelona) però sí un conflicte d'interessos aparent

L'Oficina Antifrau fa dues recomanacions a l'Ajuntament sobre els seus mecanismes de control



BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) no veu indicis d'influències indegudes en el projecte urbanístic de Can Raventós de Barcelona, però sí un conflicte d'interessos aparent, per la qual cosa fa dues recomanacions a l'Ajuntament per millorar els mecanismes de control interns.

Segons s'explica en l'informe de l'OAC, al qual ha tingut accés Europa Press, l'OAC ha analitzat el suposat conflicte d'interessos entre membres del Govern municipal que van intervenir en l'aprovació del pla urbanístic i el promotor.

L'aprovació del projecte de Can Raventós està impugnat davant la seu del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un procediment judicial pendent de sentència, per la qual cosa l'oficina recorda que no pot complir funcions judicials.

Finalitzada l'anàlisi de la informació, l'OAC fa dues recomanacions a l'Ajuntament: fer motivacions més exhaustives dels raonaments i de les decisions en matèria urbanística i una revisió de l'eficàcia dels mecanismes de detecció de conflictes d'interessos en els quals puguin incórrer càrrecs i la resta de personal municipal.

Sobre aquesta qüestió, precisa que, tot i que no ha observat indicis d'influències indegudes, si constata un "conflicte d'interessos aparent", i recomana al consistori una adequada gestió en casos de sospita de lesió de la confiança pública.