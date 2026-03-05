L'MWC tanca amb 105.000 visitants, 4.000 menys que el 2025, tot i el conflicte bèl·lic

Hoffman assegura que s'han superat les expectatives
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)
EL Mobile World Congress (MWC) ha tancat l'edició 2026 amb 105.000 visitants "malgrat les interrupcions que s'han produït en els viatges a nivell mundial", afirma la GSMA en un comunicat aquest dijous, en referència al conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà.
L'esdeveniment, que va començar dilluns i s'ha celebrat al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha superat les expectatives, segons el CEO de la GSMA, John Hoffman.
"Vint anys a Barcelona i l'MWC continua sorprenent i superant les expectatives. Des del principi, la GSMA i les entitats de la ciutat amfitriona vam compartir una visió comuna: construir alguna cosa que fos important per al món", ha assegurat Hoffman.
Ha afegit que Barcelona "era la ciutat amb la infraestructura, l'ecosistema i el compromís per créixer" i s'ha mostrat orgullós de l'impacte local del Mobile.
"El meu agraïment als nostres socis a Barcelona, Catalunya i Espanya, a tots els expositors, ponents, assistents i membres del personal que ha fet possible aquesta setmana, i a la gent d'aquesta extraordinària ciutat per acollir-nos un cop més", ha conclòs.
XIFRES
Els 105.000 assistents de l'MWC provenien de 207 països i l'esdeveniment ha acollit 2.900 expositors, patrocinadors i socis, més de 1.700 ponents i líders d'opinió, incloent un 40% de ponents Clevel i un 35% de ponents dones.
El Ministerial Programme de la GSMA ha reunit 188 delegacions, 45 organitzacions intergovernamentals, 54 ministres i 118 directors d'autoritats reguladores, i el 58% dels assistents han representat indústries adjacents a l'ecosistema mòbil principal.
Així mateix, s'ha registrat un 17% d'assistents de tipus C-suite; 45% de nivell directiu i superior, amb un 27% d'assistència femenina i gairebé 2.600 periodistes i analistes del sector.
Per la seva banda, el 4YFN, celebrat en paral·lel a l'MWC al Pavelló 8, ha aplegat més de 1.000 expositors de start-ups i empreses líders, més de 300 ponents i centenars d'inversors amb fons col·lectius que sumen 70.000 milions de dòlars, mentre que el Talent Arena, celebrat al recinte Montjuïc i organitzat per MWCapital, ha rebut 25.000 assistents.