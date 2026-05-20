L'MWC recupera 9 tones de materials per a entitats socials de Barcelona i l'Hospitalet

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La Donation Room del MWC26 Barcelona ha permès recuperar 9 tones de material i mobiliari provinent del congrés, que s'entregarà a entitats socials de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.
La iniciativa, impulsada per la GSMA i els Ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet, i amb el suport del Consorci de Turisme de Barcelona, de la Fundació Formació i Treball i Fira de Barcelona, facilita que el material utilitzat durant l'MWC pugui tenir una segona vida i sigui aprofitat per projectes socials i comunitaris.
En aquesta edició s'han recollit 113 tipologies de material, inclòs mobiliari com ara taules, cadires i armaris, a més de panells reutilitzables, sumant un total de 4.010 unitats, amb un valor estimat de 38.019,68 euros.
La reutilització d'aquest material ha permès evitar l'emissió de 8.873 quilos de CO2, "reforçant el compromís amb una gestió més sostenible i circular dels recursos".
El material recuperat es distribuirà entre 35 entitats beneficiàries, 15 de Barcelona i 20 de l'Hospitalet, que el destinaran a projectes socials, culturals, comunitaris o d'atenció a persones usuàries dels seus serveis.