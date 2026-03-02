L'MWC acumula un impacte econòmic de 6.900 milions d'euros a Barcelona en 20 anys

L'economia digital suposa el 25% del PIB de Catalunya
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)
El Mobile World Congress (MWC) ha acumulat un impacte econòmic de 6.900 milions d'euros i generat 173.000 llocs de feina durant els 20 anys que s'ha celebrat a Barcelona, segons les dades compartides pel conseller delegat de MWCapital, Francesc Fajula.
Ho ha explicat aquest dilluns en l'MWC, que se celebra fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), durant la presentació de l'informe 'El llegat de 20 anys de l'MWC: dues dècades de transformació digital' juntament amb la secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo, i el tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls.
"Les dades el que ens demostren és que la tecnologia avui dia ja és transversal, afecta tota l'economia i és el principal motor de creixement econòmic i social del nostre país", ha valorat Fajula.
Segons les dades compartides pel conseller delegat, el 2006, primer any en què la fira es va celebrar a Barcelona, l'impacte econòmic va ser de 100 milions d'euros, mentre que en l'última edició, la xifra va arribar als 561 milions d'euros.
IMPACTE EN EL PIB CATALÀ
Així, el mateix informe apunta que l'economia digital ja representa el 25% del producte interior brut (PIB) de Catalunya, gairebé el doble del 16,4% de fa 20 anys, amb l'arribada de la fira tecnològica a la capital catalana, fins als 68.800 milions d'euros en termes absoluts.
Galindo, per la seva banda, ha destacat la col·laboració entre les institucions públiques i el sector empresarial com l'element clau per al desenvolupament d'aquest sector a Barcelona i Catalunya, i que ha permès elevar fins a més de 200 els hubs tecnològics presents al territori, respecte als 14 que hi havia fa 20 anys.
En el mateix sentit ha parlat el tinent d'alcalde d'Economia, que ha valorat la forta i consistent aposta tant del sector públic com privat per a l'èxit de l'MWC: "De diferents administracions públiques amb diferents colors polítics", ha ressaltat Valls.
De cara al futur, el representant municipal ha parlat de la importància de definir la direcció a la qual anirà l'MWC i quines són les palanques que pot aportar l'esdeveniment a la ciutat en els pròxims anys.