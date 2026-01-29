L'MWC 2026 estima un impacte econòmic de 585 milions (+4,3%) i reivindica Barcelona

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El CEO de la GSMA, John Hoffman, ha estimat l'impacte econòmic del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 en 585 milions d'euros, un increment del 4,3% respecte a l'edició anterior, i ha reivindicat Barcelona com a seu de l'esdeveniment, en què espera tornar a superar els 100.000 visitants aquest any.
Així ho ha manifestat en una atenció als mitjans a Barcelona juntament amb la directora de Màrqueting de la GSMA, Lara Dewar, a poc més d'un mes per a la celebració del 20è aniversari de l'MWC a la ciutat, que tindrà lloc del 2 al 5 de març del 2026 al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Preguntat sobre l'edició celebrada a Doha (Qatar) al novembre, Hoffman ha qualificat d'"èxit rotund" l'esdeveniment, tot i que ha precisat que Barcelona és la gran aposta de la GSMA: "Barcelona és on passa tot. És una cosa en la qual treballem molt, molt dur perquè continuï sent igual, però alhora innovador".