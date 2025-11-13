L'MWC 2026 comptarà amb una zona dedicada a l'espai i en portarà una altra al Circuit sobre mobilitat

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El CEO de la GSMA, John Hoffman, ha explicat que el Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebrarà del 2 al 5 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), comptarà amb una zona dedicada a l'espai al Hall 6 i una altra al Circuit de Barcelona-Catalunya sobre mobilitat.
Ho ha dit aquest dijous en una trobada amb la premsa a Barcelona al costat del director general de la GSMA, Vivek Badrinath, i la directora de Màrqueting de la GSMA, Lara Dewar, en què ha apuntat que es podria arribar als 110.000 assistents, 3.500 expositors i 205 països.
"Aquest és el nostre 20è aniversari a Barcelona i no podríem estar més feliços i orgullosos de dir que Barcelona és casa nostra, de reunir el nostre ecosistema aquí, en aquesta meravellosa ciutat", ha destacat Hoffman, qui ha avançat que la IA tornarà a tenir protagonisme..
Una de les principals novetats serà l'espai Noves Fronteres, una zona al Hall 6 dedicada a la connectivitat satel·litària, on s'espera la presència de SpaceX i s'intentarà portar Elon Musk: "Va venir fa uns anys i el tornarem a convidar", ha manifestat el CEO de la GSMA.
Així mateix, portaran al Circuit de Barcelona-Catalunya el CircuitX, que mostrarà els últims avenços en mobilitat intel·ligent i experiències immersives el diumenge 1 de març, i una nova zona fora del recinte Gran Via anomenada Airport of the Future, dedicada a l'aviació i que comptarà amb socis com la zona Airbus i Outsight.
Com altres anys, es mantenen el Programa Ministerial de la GSMA; el 4 Years From Now (4YFN), dedicat als emprenedors, inversors i empreses innovadores del sector de les start-ups; els Global Mobile Awards (Glomo) i el Talent Arena, focalitzat en el talent digital.