L'MWC 2024 preveu acollir 95.000 visitants i uns 2.400 expositors

Instaran els congressistes a consumir aigua amb "més consciència" davant la situació de sequera

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona del 2024 preveu acollir entre 95.000 i 96.000 visitants, uns 2.400 expositors d'uns 2.000 països i uns 1.100 conferenciants, dels quals el 40% seran dones.

Així ho han explicat en una roda de premsa aquest dijous el director general de la GSMA, Mats Granryd, i la directora de Màrqueting de l'associació d'operadors, Lara Dewar, per presentar les novetats del 2024.

A la presentació hi han assistit autoritats com la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat, Gina Tost; el quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Valls; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, o el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, entre d'altres.

L'edició d'aquest any se celebrarà del dilluns 26 al dijous 29 de febrer al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, situat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i Granryd ha explicat que preveuen més assistència que l'any passat, que va ser de 88.500 persones.

Preguntat per l'assistència de visitants xinesos, ha assegurat que la relentització de l'economia xinesa no està afectant l'MWC sinó que "tot el contrari", ja que l'estand de Huawei serà dels més grans.

CONVIDATS

Entre els expositors hi haurà empreses com Google, Huawei, Meta, Samsung, Microsoft, Ericsson o noves incorporacions com China Telecom.

Entre els 1.100 ponents que acollirà el saló, hi ha el CEO de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el CEO de Vodafone Group, Margherita Della Valle o el CEO de Microsoft, Brad Smith.

SOSTENIBILITAT

Granryd ha explicat que l'organització és "molt conscient" de la situació de sequera en la qual es troba Catalunya i, concretament, Barcelona, i ha assegurat que, per exemple, no connectaran les fonts del recinte firal.

Dewar ha detallat que el seu objectiu és fer una crida als visitants que provenen d'altres països i que no coneixen la situació de sequera perquè consumeixin aigua "amb més consciència".

ESPAIS I NOVETATS

Durant el congrés, es podrà veure el vaixell del guanyador de la Copa Amèrica 2021 de l'equip Emirate Team New Zealand i un model de cotxe volador d'Alef Aeronautics.

L'MWC 2024 tindrà un any més una àrea dedicada a les start-ups, el 4YFN, un espai per al desenvolupament d'aquestes empreses emergents, en el qual es presentaran diversos projectes al llarg del congrés.

El lleure, la música i la gastronomia arribaran de nou amb l'espai Beat Barcelona. The place to B, una experiència multisectorial que congregarà estands de menjar i concerts.

Preguntat per l'expansió del congrés a altres recintes, Dewar ha fet referència a la construcció del Hall Zero de Barcelona: "Volem ocupar tot el terreny".