L'MWC 2024 preveu 95.000 congressistes, dels quals gairebé la meitat de sectors més enllà de la telefonia

El Mobile World Congress (MWC) es farà al recinte Gran Via de Fira de Barcelona entre el 26 i el 29 de febrer en la seva 18a edició a la ciutat, amb una previsió d'entre 95.000 i 96.000 congressistes, dels quals un 44% de sectors que no estan relacionats amb la telefonia mòbil.

D'aquesta manera, el congrés preveu superar els 88.500 visitants que va tenir l'any passat, quan el 56% representava indústries adjacents a l'ecosistema mòbil principal.

En aquest sentit, per la GSMA, l'empresa organitzadora, l'MWC ja no és una fira només de dispositius mòbils, sinó que se celebra en un ecosistema més ampli d'actors que són fonamentals per a la transformació digital.

L'edició d'enguany comptarà amb uns 2.400 expositors d'uns 2.000 països i uns 1.100 conferenciants, dels quals el 40% seran dones, i ocuparà set dels pavellons del recinte firal.

Quant a la participació catalana, 69 empreses, centres tecnològics i entitats tindran un estand en l'MWC i 291 en el 4YFN, el congrés que aglutina les empreses emergents de telefonia mòbil i que enguany celebra la desena edició al mateix recinte que l'MWC, al pavelló vuit.

L'horari d'obertura per al públic general serà de les 8.30 a les 19.00 hores, excepte l'últim dia, quan el saló tancarà portes a les 16.00.