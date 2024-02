L'MWC 2024 preveu que el 44% del públic no sigui del sector de la telefonia mòbil

Tindrà espais que posaran el focus en les indústries adjacents



BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona 2024 preveu que el 44% del públic no estigui relacionat amb el sector de la telefonia mòbil i que es "mantingui" la tendència de l'edició 2023.

Segons un comunicat de la GSMA d'aquest dilluns, dels 88.500 visitants que va tenir el congrés l'any passat, el 56% representava indústries adjacents a l'ecosistema mòbil principal.

El congrés se celebrarà del dilluns 26 al dijous 29 de febrer al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, situat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Per als organitzadors, l'MWC "ja no és només dispositius mòbils, sinó que celebra l'ecosistema més ampli d'actors que són fonamentals per a la transformació digital".

ÀREES

El congrés posarà "el focus en les innovacions que es desenvolupen en les indústries adjacents" al pavelló 4, amb les àrees Connected Industries i GSMA Foundry.

Connected Industries abordarà mitjançant conferències les últimes novetats de la mobilitat intel·ligent; la fabricació, tecnologia financera i comerç mòbil i esports i entreteniment.

GSMA Foundry tindrà aplicacions pràctiques que mostraran com les indústries --incloses l'espacial, la mobilitat, el fitness i les infraestructures crítiques-- estan utilitzant les tecnologies mòbils per impulsar resultats positius per als seus negocis i la societat.