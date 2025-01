L'M23 exigeix la sortida de totes les forces estrangeres de la RDC i comença a tancar la frontera amb Ruanda

Nou militars sud-africans aliats de les forces armades congoleses han mort en combats amb la milícia enmig d'un ultimàtum a Goma

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

Les milícies rebels del Moviment 23 de Març (M23) han emès aquest diumenge un comunicat en el qual exigeixen la sortida de totes les forces militars estrangeres desplegades a la República Democràtica del Congo i han començat a restringir el pas a la frontera amb Ruanda enmig del setge imposat a Goma, la capital de Kivu del Nord.

L'M23 "insta totes les forces armades estrangeres presents a la República Democràtica del Congo, en particular per força de Defensa Nacional de Burundi (FDNB), la missió de la comunitat de l'Àfrica austral (SAMIDRC) i les Companyies Militars Privades (MPC) d'Ajemira, al fet que deixin de matar immediatament la nostra població i abandonin el terreny congolès", ha publicat el grup en un comunicat.

Diverses fonts han denunciat la presència de forces burundesas amb uniforme congolès combatent l'M23, afí a Ruanda, mentre que la Comunitat de Desenvolupament d'Àfrica Austral ha enviat a la zona un contigente de més de 3.000 militars sud-africans, tanzans i malawians.

L'M23 recorda a més l'ultimàtum de 48 hores donat a les Forces Armades congoleses (FARDC) perquè deposin les armes a Goma, una ciutat ara envoltada per les milícies rebels amb només la frontera amb Ruanda i el llac Kivu a la seva esquena. De fet, l'M23 ha declarat tancat l'espai aeri de Goma perquè "les forces de la coalició del règim de Kinshasa fan servir l'aeroport de Goma per carregar bombes que maten civils".

"El poble de Goma, que tant ha patit, ha de ser alliberat. Actueu ara per evitar l'escalada", ha plantejat el grup rebel en el seu comunicat, difós pel seu portaveu oficial, Lawrence Kanyuka.

Mentre, diverses fonts han informat de restriccions en l'encreuament de la frontera entre Goma i territori ruandès en un pas més per tancar el setge sobre l'estratègica localitat. "Creuar la frontera és cada vegada més complicat. A alguns congolesos se'ls acaba de prohibir el pas a Ruanda", ha indicat en el seu compte a X el periodista i cofundador del mitjà Congo Check Rodriguez Malabar.

Des de les autoritats congoleses no obstant això no hi ha indicis que la violència hagi de remetre. El sotsgovernador de Kivu del Nord, Romuald Ekuka, ha advertit l'M23 que "si s'atreveix a entrar, Goma serà el seu cementiri".

NOU MILITARS SUD-AFRICANS MORTS

Almenys nou soldats de les Forces Armades de Sud-àfrica, desplegats a l'est de la República Democràtica del Congo han mort "després de dos dies d'intensos combats" amb l'M23.

"En el curs d'aquesta valenta resistència contra els rebels de l'M23, la Força Nacional de Defensa de Sud-àfrica (SANDF, en anglès) va perdre nou membres el divendres 24 de gener del 2025", ha asseverat l'exèrcit sud-africà en un comunicat.

Set d'ells formaven part del contingent sud-africà desplegat a l'est de RDC al desembre del 2023 com a part la missió de pau de la Comunitat de Desenvolupament de l'Àfrica Austral (SAMIDRC), que dona suport a les Forces Armades de RDC en vista de l'avanç del grup rebel M23. Els altres dos soldats sud-africans morts formaven part de la Missió de l'ONU a República Democràtica del Congo (MONUSCO).

La SADC ha "condemnat inequívocament" aquesta "agressió" de l'M23. "L'expansió territorial del l'M23 només agreuja la ja difícil situació humanitària i de seguretat a l'est de RDC", ha denunciat. A més ha confirmat que l'M23 va atacar la missió de la SADC a Goma, la qual "va respondre i va repel·lir reeixidament al grup armat".

L'organització africana demana així a les parts "que compleixin amb les seves obligacions contemplades a l'acord d'alto el foc" i "una retirada incondicional de totes les posicions ocupades". A més reitera el seu "infrangible suport a la integritat territorial, la pau, la seguretat i el desenvolupament" de República Democràtica del Congo.

MACRON PARLA AMB ELS LÍDERS DE RDC I RUANDA

A nivell diplomàtic, el president francès, Emmanuel Macron, va parlar dissabte amb els presidents de República Democràtica del Congo, Felix Tshisekedi i amb el president de Ruanda, Paul Kagame, a qui hauria demanat la retirada de Goma de les seves forces i de les de l'M23.

Macron va expressar "la seva profunda preocupació per la situació en Kivu del Nord, en particular al voltant de Goma, i per les violacions de la integritat territorial de la República Democràtica del Congo", segons un comunicat de l'Elisi.

Macron "va cridar per fi immediat de l'ofensiva de l'M23 i de les forces ruandeses, així com a la retirada d'aquestes últimes del territori congolès".