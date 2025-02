Llum verda de la Mesa a la iniciativa de Junts sobre la qüestió de confiança

El text final només convida Sánchez a "considerar l'oportunitat" de mesurar els seus suports

La Mesa del Congrés ha donat aquest dimarts el vistiplau per unanimitat a la proposició no de llei en la qual Junts suggereix al president del Govern central, Pedro Sánchez, que se sotmeti a una qüestió de confiança, un text que els de Carles Puigdemont van acceptar reformular, rebaixant-ne el contingut, i que es podria votar en el ple del pròxim 25 de febrer.

El text ha passat aquest primer filtre de la cambra baixa gairebé dos mesos després de ser registrat pels de Carles Puigdemont i ha estat qualificat amb el suport del PSOE, en virtut del pacte que el Govern central va assolir la setmana passada amb Junts a canvi del suport de la formació independentista a la futura convalidació del nou decret òmnibus.

Els de Carles Puigdemont van registrar la proposició no de llei original el passat 9 de desembre i des del principi els lletrats del Congrés no van posar cap obstacle a qualificar-la. No obstant això, i a instàncies del PSOE, que té majoria amb Sumar a la Mesa, l'òrgan de govern de la cambra baixa va aparcar la seva decisió i va evitar fins a dues vegades autoritzar-ne la tramitació.