Llum Rodríguez pren possessió com la primera dona síndica major de la Sindicatura de Comptes

Illa destaca la importància de les institucions de control en la política
BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -
Llum Rodríguez ha pres possessió aquest dimarts com a síndica major de la Sindicatura de Comptes, després de ser elegida per unanimitat a principis de juny pel ple de l'organisme, i esdevé la primera dona a ocupar el càrrec.
Ho ha fet en un acte celebrat aquest migdia a Barcelona amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i al qual també han assistit el president del Parlament, Josep Rull, i els consellers de Justícia, Ramón Espadaler, i Igualtat, Eva Menor, recull el Govern en un comunicat.
Rodríguez s'ha compromès a "treballar amb rigor, professionalitat i independència" per contribuir a la millora del sector públic català, i ha expressat la voluntat que la Sindicatura sigui una institució útil per al Parlament, la ciutadania i altres ens fiscalitzadors.
Per la seva banda, Illa ha destacat la importància de les institucions de control per al bon funcionament del sistema polític, perquè ha defensat que "més control és més transparència, i més transparència és més confiança per a les institucions".
També ha valorat el fet que una dona ocupi per primera vegada el càrrec, cosa que ha qualificat com una fita col·lectiva, i ha reconegut el "rigor i professionalitat" de l'antecessor de Rodríguez en el càrrec, Miquel Salazar.