Publicat 09/06/2026 13:44

Llum Rodríguez, nova síndica major de la Sindicatura de Comptes

Archivo - La síndica major de la Sindicatura de Comptes, Llum Rodríguez
SINDICATURA DE COMPTES - Arxiu

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -

El ple de la Sindicatura de Comptes ha elegit per unanimitat Llum Rodríguez com a síndica major, en substitució de Miquel Salazar, que va renunciar al càrrec el passat 30 de maig, informa l'ens en un comunicat aquest dimarts.

Rodríguez és la primera dona a ocupar el càrrec, i ja exercia de síndica major per suplència des del passat 25 de març.

Segons el procediment legal previst, Rodríguez ha de ser proposada pel ple de la Sindicatura i nomenada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, per a un període de tres anys.

Rodríguez és llicenciada en Dret i en Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona (UB) i és funcionària de la Diputació de Barcelona, on exerceix com a gerent de l'Organisme de Gestió Tributària.

Forma part de la Sindicatura de Comptes des del febrer del 2022 i dirigeix els departaments sectorials A i G, i forma part de la Comissió de Govern.

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