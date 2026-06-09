Llum Rodríguez, nova síndica major de la Sindicatura de Comptes

SINDICATURA DE COMPTES - Arxiu
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
El ple de la Sindicatura de Comptes ha elegit per unanimitat Llum Rodríguez com a síndica major, en substitució de Miquel Salazar, que va renunciar al càrrec el passat 30 de maig, informa l'ens en un comunicat aquest dimarts.
Rodríguez és la primera dona a ocupar el càrrec, i ja exercia de síndica major per suplència des del passat 25 de març.
Segons el procediment legal previst, Rodríguez ha de ser proposada pel ple de la Sindicatura i nomenada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, per a un període de tres anys.
Rodríguez és llicenciada en Dret i en Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona (UB) i és funcionària de la Diputació de Barcelona, on exerceix com a gerent de l'Organisme de Gestió Tributària.
Forma part de la Sindicatura de Comptes des del febrer del 2022 i dirigeix els departaments sectorials A i G, i forma part de la Comissió de Govern.