Lluís Rabell (PSC) renuncia a l'acta de regidor a Barcelona per motius de salut

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
El regidor de Pla de Barris, Participació i Innovació Democràtica, Educació, Persones Grans i Memòria Democràtica, Lluís Rabell, ha renunciat al seu càrrec a l'Ajuntament de Barcelona per motius de salut.
La comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa, Sara Belbeida, ocuparà el seu càrrec de regidor i assumirà les seves carteres, moviment que s'oficialitzarà en el ple del mes de febrer, ha informat el consistori en un comunicat aquest divendres.
Rabell va entrar a l'Ajuntament de Barcelona el 2023 en la llista del PSC encapçalada per l'alcalde, Jaume Collboni, i també va ser president de Catalunya Sí que és Pot (confluència d'ICV, EUiA i Podem) al Parlament entre octubre del 2015 i gener del 2018.