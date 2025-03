Lluís Puig veu "difícil" que les obres de Sixena (Osca) tornin a Catalunya

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de Cultura de la Generalitat i diputat de Junts al Parlament, Lluís Puig, veu "difícil" que les obres de Sixena (Osca) pel trasllat de les quals el van jutjar i aquest dimecres l'han absolt d'un delicte de desobediència tornin a Catalunya.

"En tot cas, existeix també la qüestió que s'hauria de reclamar els diners de la compra i els costos de conservació de tot aquest art", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Rac1 recollida per Europa Press, on ha expressat que creu que el recorregut judicial a Espanya ha acabat i que, amb la seva sentència d'absolució, s'ha fet, en les seves paraules, justícia.

Ha criticat que "les escopetes" retiressin les obres d'un museu públic obert a tot el món per passar-les, textualment, a 100 quilòmetres de distància en un espai tancat en mans d'una associació privada, un fet que, a judici seu, no s'entén i que no hi ha cap gestor del patrimoni cultural del món que pugui entendre-ho.