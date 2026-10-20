Lluís Puig (Junts) torna aquest dimecres a Catalunya i assistirà el dijous al ple del Parlament

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) tornarà aquest dimecres a Catalunya després d'haver viscut 9 anys fora d'Espanya per l'1-O i assistirà el dijous al ple del Parlament, segons fonts consultades per Europa Press.
Ho farà després que el jutge Pablo Llarena aixequés de manera definitiva l'ordre de detenció contra ell; l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i el també exconseller i eurodiputat electe de Junts Toni Comín.
ANIRÀ A TERRASSA
Es preveu que el primer que faci Puig aquest dimecres sigui anar a la seva ciutat, Terrassa (Barcelona), per assistir a un acte enfront de l'ajuntament, i el dijous vol acudir al Parlament, que des d'aquest dimarts i fins al dijous celebra un ple.
Puig és diputat al Parlament y ara ja podrà acudir presencialment als plens, en lloc d'exercir el vot de forma delegada.
JA HA ESTAT A CATALUNYA
Malgrat el seu retorn, l'exconseller va revelar recentment que ha estat a Catalunya en diverses ocasions durant els 9 anys en els quals ha viscut fora d'Espanya després de l'1-O, assegurant que havia trepitjat "terres del Ripollès, la Garrotxa i l'Empordà, però de forma discreta".
Puig tornarà així a Catalunya abans que Comín, que ho farà el dijous quan viatjarà fins a Madrid per acatar la Constitució per poder ser eurodiputat i el diumenge farà una excursió a peu, i Puigdemont, que es preveu que ho faci després de les eleccions generals del 29 de novembre.