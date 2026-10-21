Lluís Puig (Junts) en el seu retorn a Catalunya: "Seguim volent la llibertat del poble català"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Assisteix als 'Cants per la llibertat' i agraeix el suport rebut els últims 9 anys
TERRASSA (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
L'exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) ha defensat la independència de Catalunya a la seva arribada aquest dimecres a la tarda a la seva ciutat, Terrassa (Barcelona), per primera vegada en 9 anys després de l'1-O: "Continuem ferms, continuem resilients i continuem volent la llibertat del poble català".
Puig ha assistit a les 19.30 hores als 'Cants per la llibertat', una protesta continuada que se celebra diàriament davant del consistori de Terrassa des de novembre de 2017 per demanar la "fi de la repressió", segons expliquen al seu lloc web.
El també diputat de Junts al Parlament ha estat acompanyat per dirigents del partit com el secretari general, Jordi Turull, i els vicepresidents Miriam Nogueras, Antoni Castellà, Mònica Sales i Josep Rius i el portaveu al Parlament Salvador Vergés.
SUPORT DELS CONCIUTADANS
En la seva intervenció, Puig ha agraït, visiblement emocionat, el suport dels seus conciutadans durant tot aquest temps i el dels seus companys de Junts per no deixar-lo sol "mai".
Ha criticat la justícia i l'Estat espanyol per "voler fer política sense presentar-se a les urnes", i ha assegurat que el poder judicial ha perdut 9 anys a començar a fer el que haurien d'haver fet el 27 d'octubre de 2017, segons ell.
HOMENATGE
Durant l'acte, els assistents han cantat els 'Indignats' i els 'Segadors', i també s'ha realitzat un ball popular en homenatge a Puig i als líders de l'1-O.
A Puig també l'han acompanyat l'exconseller d'Interior Joaquim Forn; el líder a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí; la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, entre d'altres.
Rull rebrà a Puig aquest dijous a la Cambra catalana i li donarà la benvinguda i la paraula al ple, després de 9 anys vivint fora.
Aquest homenatge arriba després que el jutge Pablo Llarena aixequés de manera definitiva l'ordre de detenció contra ell; l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i el també exconseller i eurodiputat electe de Junts Toni Comín.